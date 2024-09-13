Усик: Якщо твоя країна потребує великої допомоги, ти маєш луснути, а не тікати

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що усвідомлює важливість захисту своєї країни від ворога.

Про це він сказав інтерв’ю польському журналісту Матеушу Борку.

"Я вважаю, що не важливо, скільки в тебе грошей чи скільки в тебе сили. Якщо у твоїй країні відбувається зло, війна, то ти повинен захищати свою країну від ворога. Якщо твоя країна потребує від тебе допомоги, ти мусиш допомагати своїй країні. Якщо твоя країна потребує великої допомоги, ти маєш луснути, але зробити це, а не тікати зі своєї країни. Якщо всі втечуть, то Путін просто забере нашу країну, а потім ще й сюди (в Польщу — прим.) прийде. Ні, ми повинні захищати свій дім, хто як може", — сказав Усик.

Раніше Олександр неодноразово розповідав, що хотів призупинити боксерську кар’єру та стати на захист України, але воїни, з якими він спілкувався, переконали його працювати на благо Батьківщини в рингу.

Нагадаємо, днями український чемпіон записав звернення до Тайсона Ф’юрі, в якому оголосив про початок тренувального табору.