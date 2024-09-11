Мій табір стартував: Усик звернувся до Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) повідомив Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24KO) про початок підготовки до їх реваншу.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Скоро побачимося, Тайсоне Ф'юрі. Мій табір розпочався", – сказав Усик.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.