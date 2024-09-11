Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Мій табір стартував: Усик звернувся до Ф'юрі

Олександр Булава — 11 вересня, 23:08
Мій табір стартував: Усик звернувся до Ф'юрі
Фото: Getty Images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) повідомив Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24KO) про початок підготовки до їх реваншу.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Скоро побачимося, Тайсоне Ф'юрі. Мій табір розпочався", – сказав Усик.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Усик анонсував початок тренувального табору перед боєм з Ф'юрі
Усик подякував Фʼюрі та аль-Шейху за мотивацію
Усик — про благодійні перегони: Дякуємо принцесі, це важливо для мене та моєї країни
Сіренко пояснив поразку Ф'юрі у першому бою з Усиком
Я готовий до грудня: Усик звернувся до Ф'юрі

Останні новини