Усик зустрівся з українськими військовими в Ер-Ріяді після перемоги над Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик зустрівся з українськими військовими, які підтримували його в Ер-Ріяді під час поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомив менеджер команди українця Ярослав Лорд.

Зазначимо, що після перемоги над британцем Усик підняв до гори оригінальну шаблю гетьмана Мазепи, вчергове підкресливши свою любов до України.

Напередодні переможного бою боксер отримав родинну вишиванку від доньки Шухевича, через що вдова сина легендарного головнокомандувача УПА висловила своє невдоволення.

Раніше Усик назвав боксера, якого ніколи не зможе перемогти.