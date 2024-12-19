Усик напередодні реваншу з Ф'юрі отримав родинну вишиванку від доньки Шухевича

Володар титулів WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) напередодні бою з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) отримав символічний подарунок від доньки головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Про це стало відомо з відео YouTube-каналу "ПравдаТУТ Львів".

Зокрема, Марія Шухевич передала боксеру родинну вишиванку, відтворену за старими фотографіями, та шапку-петлюрівку.

"Ми даруємо вам цю сорочку, як символ нашої родини, знаменитої, могутньої родини. Хочемо, щоб цей символ вам приніс удачу, щоб він вас надихав, щоб ви боролися і перемагали.

А до того ще й петлюрівка – шапка, в якій зображений Роман Шухевич на багатьох портретах - також хочемо, щоб вас надихала, бо ви – наша надія", – сказала Усику донька Героя України.