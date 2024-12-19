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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик напередодні реваншу з Ф'юрі отримав родинну вишиванку від доньки Шухевича

Олексій Мурзак — 19 грудня 2024, 18:16
Усик напередодні реваншу з Ф'юрі отримав родинну вишиванку від доньки Шухевича
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Володар титулів WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) напередодні бою з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) отримав символічний подарунок від доньки головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Про це стало відомо з відео YouTube-каналу "ПравдаТУТ Львів".

Зокрема, Марія Шухевич передала боксеру родинну вишиванку, відтворену за старими фотографіями, та шапку-петлюрівку.

"Ми даруємо вам цю сорочку, як символ нашої родини, знаменитої, могутньої родини. Хочемо, щоб цей символ вам приніс удачу, щоб він вас надихав, щоб ви боролися і перемагали.

А до того ще й петлюрівка – шапка, в якій зображений Роман Шухевич на багатьох портретах - також хочемо, щоб вас надихала, бо ви – наша надія", – сказала Усику донька Героя України.

Чемпіон подякував за цінний подарунок та пообіцяв носити сорочку.

"Пані Маріє, дякую вам велике за такий подарунок, дуже цінний для мене. Буду цю вашиваночку носити. Дякую велике!", – сказав Усик.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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