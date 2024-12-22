Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик назвав боксера, якого ніколи не зможе перемогти.

Про це повідомляє Talksport.

Український боксер близько восьми секунд міркував над питанням журналістів, після чого коротко відповів: "Це Олександр Усик".

Така відповідь викликала сміх та радісний свист представників ЗМІ.

Нагадаємо, вночі Усик переміг Тайсона Ф'юрі на вечорі боксу у Саудівській Аравії одноголосним рішенням суддів. Цю перемогу український чемпіон присвятив мамі.

Раніше перемогу над "Циганським королем" оцінив промоутер Усика Олександр Красюк.

Окрім того, легендарний Леннокс Льюїс прокоментував майбутнє обох спортсменів після бою.