Леся Шухевич: Ми ніколи б не подарували родинну вишиванку такому, як Усик

Вдова Юрія Шухевича, сина головнокомандувача УПА Романа Шухевича, заявила, що подарунок українському боксеру Олександру Усику є ініціативою лише Марії Триловської, і вони б ніколи не подарували символ родини людині із сумнівним минулим.

Її звернення було опубліковане у Facebook.

"Днями в медіа з’явилася новина про подарунок від імені родини Шухевичів боксеру Олександру Усику. Як дружина Юрія Шухевича, сина Романа Шухевича, я категорично заявляю, що цей жест не є відображенням позиції нашої родини, а виключно його сестри Марії Триловської. Ми з Юрком ніколи б не дали своєї згоди на такий крок.

Ім’я Шухевичів — це символ боротьби за свободу України, і воно не повинно використовуватися для популяризації чи підтримки осіб із сумнівним минулим на фоні можливих виборів. Ще донедавна Олександр Усик демонстрував прив’язаність до "русского мира", підтримував московський патріархат і уникав української ідентичності. Чи варто було б сьогодні дарувати йому символ нашої родини? Я впевнена, що ні", – йдеться в дописі.

Вона також вважає, що такі речі можна дарувати лише ЗСУ, волонтерам, та лідерам, які заслужили довіру суспільства та демонструють непорушні цінності. Або ж зберігати їх у національних музеях.

Нагадаємо, Усик перед боєм з колишнім чемпіоном у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі отримав символічний подарунок: Марія Шухевич передала боксеру родинну вишиванку, відтворену за старими фотографіями, та шапку-петлюрівку.

Зауважимо, що в історії Усика кілька разів були гучні скандали щодо його позиції. Зокрема він часто уникав прямої відповіді на запитання "чий Крим", та одного разу назвав це питання провокативним і заявив, що "Крим – Божий".

Також Усик знімався у пропагандистському фільмі, про один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ), який вихваляв Московський патріархат і пропагував єдність України та Росії.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Олександр змінив свою позицію. Зокрема Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на церемонії зважування з Ф'юрі.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться сьогодні, 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.