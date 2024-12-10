Росіянин Кремльов заявив, що Усик часто тримається за яйця, коли пропускає удар у корпус

Росіянин Умар Кремльов, який є президентом міжнародної федерації боксу IBA, вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) часто симулює і "тримається за яйця", коли отримує удар по корпусу.

Його слова передає пропагандистський ресурс Матч ТВ.

"Усик звик яйця постійно тримати, коли б'ють йому по печінці. Мабуть, зверху донизу вилітає в нього. Що на Олімпіаді вдавав... Причому це повторювалося, що з Бетербієвим, що з Єгором Мехонцевим.

Згадайте бій Усика з Даніелем Дюбуа, коли був удар по корпусу, а він те саме виконав. Мабуть, досвідчений у цьому.

Я зрозумів, чому він часто каже про футбол. Там футболістів також ще не зачепили, а вони кричать і падають. Тут так само. Мабуть, досвід звідти взяв", – сказав Кремльов.