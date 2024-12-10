Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Росіянин Кремльов заявив, що Усик часто тримається за яйця, коли пропускає удар у корпус

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 13:22
Росіянин Кремльов заявив, що Усик часто тримається за яйця, коли пропускає удар у корпус
Олександр Усик
Instagram

Росіянин Умар Кремльов, який є президентом міжнародної федерації боксу IBA, вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) часто симулює і "тримається за яйця", коли отримує удар по корпусу.

Його слова передає пропагандистський ресурс Матч ТВ.

"Усик звик яйця постійно тримати, коли б'ють йому по печінці. Мабуть, зверху донизу вилітає в нього. Що на Олімпіаді вдавав... Причому це повторювалося, що з Бетербієвим, що з Єгором Мехонцевим.

Згадайте бій Усика з Даніелем Дюбуа, коли був удар по корпусу, а він те саме виконав. Мабуть, досвідчений у цьому.

Я зрозумів, чому він часто каже про футбол. Там футболістів також ще не зачепили, а вони кричать і падають. Тут так само. Мабуть, досвід звідти взяв", – сказав Кремльов.

Раніше була інформація, що Кремльов планує балотуватися на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету.

Читайте також :
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
Бокс Олександр Усик Умар Кремльов Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Документальна стрічка про бій Усик – Ф'юрі від Netflix стала доступна до перегляду
Якщо ти втрачаєш концентрацію проти Усика – це катастрофа: Гірн оцінив шанси Ф'юрі в реванші
Ф'юрі зізнався, що передивився бій з Усиком 100 разів
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
Для нього це буде останній бій в кар'єрі: Брієдіс – про реванш Усика з Ф'юрі

Останні новини