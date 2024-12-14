Ф'юрі: Я казав Кличку, що він старий, тепер я в такій ситуації

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1) напередодні бою-реваншу з українським чемпіоном WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) вважає, що вже не зможе демонструвати той рівень, який у нього був у молодому віці.

Про це він розповів у коментарі Associated Press.

"Я вже не той хлопець, яким був у 21 чи 22 роки, але хто такий у цьому віці? Мабуть, ніхто. Мухаммед Алі не був таким. Джо Фрейзер, Майк Тайсон точно не були. Ніхто не був. Хто є такою ж людиною у 36 років, якою він був у 26? Насправді ніхто. Так що так, всі ці бої мають великий вплив на людей.

Я пам'ятаю, коли я був молодим хлопцем, мені було 20, і я сказав Володимиру Кличку: "Поглянь на себе, ти вже старий". Йому було 37. Я сказав: "Ти старий". Я сказав: "У тебе сивина в бороді". Я сказав: "Це гра для молодих". Тепер я в такому становищі, я в такому човні", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що Ф'юрі змінив свою стратегію на реванш з Усиком.