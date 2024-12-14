Ф'юрі: Трохи менше клоунади і я переможу Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1) вважає, що зможе перемогти українського чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), якщо буде серйозніше ставитися до поєдинку.

Про це він розповів у коментарі Associated Press.

"Цього разу я просто викину більше ударів. Буду бити його в обличчя частіше, ніж минулого разу. Я просто буду боксувати розумно і якщо я зловлю його, то виведу його з рівноваги. Досить схоже на те, що я робив минулого разу. Трохи менше клоунади і трохи більше концентрації, і це все, насправді.

Я влаштовував більше клоунади, ніж будь-хто в боях високого рівня. Це також відволікло мене від роботи, тому, можливо, треба менше клоунади і більше зосередитися на реальній перемозі. Я занадто багато возився там", – сказав Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.