Усик – про день з Ф'юрі: Я б випив з ним трішки пива

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBC та IBO Олександр Усик розповів про свій ідеальний день із Тайсоном Ф'юрі.

Боксер дав коментар Sky Sports.

Oleksandr Usyk's perfect day with Tyson Fury 😍#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Dec 21 | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/zd9xs1nbku — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 13, 2024

"Ми могли б піти у бар, випити трішки пива. Після цього пішли б грати у гольф, потім пограли б у футбол. А після цього можна покататись на конях", – пожартував Усик.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра розділовим рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що Ф'юрі змінив свою стратегію на реванш з Усиком.