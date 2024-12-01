Ф'юрі назвав свій найкращий бій за кар'єру

Британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вважає, що поєдинок з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) є його найкращим боєм за кар'єру.

Його слова цитує BoxingNews247.

"Я не думаю, що буду сильнішим у реванші з Усиком. Я провів свій найкращий бій проти Усика у травні, але програв, це був найкращий виступ у моєму житті.

Я не отримав позитивного результату, але це був чудовий бій проти одного з моїх найважчих суперників", – розповів Ф'юрі.