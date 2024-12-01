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Ф'юрі назвав свій найкращий бій за кар'єру

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 10:40
Ф'юрі назвав свій найкращий бій за кар'єру
Тайсон Ф'юрі
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Британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вважає, що поєдинок з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) є його найкращим боєм за кар'єру.

Його слова цитує BoxingNews247.

"Я не думаю, що буду сильнішим у реванші з Усиком. Я провів свій найкращий бій проти Усика у травні, але програв, це був найкращий виступ у моєму житті.

Я не отримав позитивного результату, але це був чудовий бій проти одного з моїх найважчих суперників", – розповів Ф'юрі.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.

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