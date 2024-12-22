Тайсон провів приголомшливий поєдинок: Туркі дав вердикт бою Усик – Ф'юрі

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) чудово себе показав у бою з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), але за його спостереженнями українець справедливо переміг за рішенням суддів.

Про це Туркі сказав у коментарі для ютуб-каналу The Stomping Ground.

" Усик переміг. За моїми підрахунками він виграв на чотири раунди більше. Тайсон провів приголомшливий бій, але це бокс: тут є переможець і той, хто програв", – заявив Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.