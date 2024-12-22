Чемпіон WBC у легкій вазі висловився про реванш Усик – Ф'юрі

Американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), який є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі, вибачився перед Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Перед боєм він ставив на перемогу Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він написав у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

"Мої вибачення, Усик. Ти – інший", – написав Стівенсон.

My apologies Usyk u different!!! — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 21, 2024

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.