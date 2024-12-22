Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Чемпіон WBC у легкій вазі висловився про реванш Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 06:46
Чемпіон WBC у легкій вазі висловився про реванш Усик – Ф'юрі
Скріншот

Американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), який є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі, вибачився перед Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Перед боєм він ставив на перемогу Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він написав у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

"Мої вибачення, Усик. Ти – інший", – написав Стівенсон.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

Читайте також :
Фото стаття Піти королем чи знову стати абсолютом: що чекає на Усика після другої перемоги над Ф'юрі?
Шакур Стівенсон Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Шакур Стівенсон

Це головний план: Гірн хоче влаштувати для свого боксера бій з Берінчиком
Гірн змінив суперника для Шакура
Стівенсон – про Ломаченка: М'якій дупі треба піти на пенсію
Гірн назвав наступного суперника Шакура
Шакур передбачив майбутнє Ломаченка

Останні новини