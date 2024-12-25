Чемпіон WBC у легкій вазі знайшов ідеального суперника для Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі
Пресслужба Riyadh Season
Американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), який є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі, вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) треба зійтися з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Про це він написав у себе в "Х" (Twitter).
"Після бою з Усиком, я б хотів побачити поєдинок Ф'юрі з Дюбуа", – заявив Стівенсон.
Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.
Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.