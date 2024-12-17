Усик – Ф'юрі: відеотрансляція відкритого тренування боксерів

У суботу, 21 грудня, український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Завтра, 18 грудня, боксери відвідають другу подію протягом тижня бою, відкрите тренування. Воно має розпочатися о 20:00 за київським часом і транслюватиметься на YouTube-каналі DAZN. Переглянути цей захід ви можете на сайті Чемпіон.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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