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Усик – Ф'юрі: відеотрансляція відкритого тренування боксерів

Микола Дендак — 17 грудня 2024, 16:30
Усик – Ф'юрі: відеотрансляція відкритого тренування боксерів
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Getty Images

У суботу, 21 грудня, український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Завтра, 18 грудня, боксери відвідають другу подію протягом тижня бою, відкрите тренування. Воно має розпочатися о 20:00 за київським часом і транслюватиметься на YouTube-каналі DAZN. Переглянути цей захід ви можете на сайті Чемпіон.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!

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