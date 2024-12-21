Усик – Ф'юрі: десять цікавих фактів про бій-реванш

У суботу, 21 грудня, відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі з Великобританії. Чемпіон зібрав 10 цікавих фактів про головний бій грудня у боксерському світі.

Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET.

Не буде титулу абсолюту

У повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стоятимуть пояси WBC, WBA Super, WBO, IBO та The Ring.

На відміну від попереднього бою, цього разу не розігруватимуться всі найпрестижніші пояси чемпіона світу. Раніше команда Усика звернулася до Міжнародної боксерської федерації (IBF) з проханням відкласти бій проти обов'язкового претендента Філіпа Хрговича, щоб на кону в реванші з Ф'юрі стояли всі пояси у надважкій вазі. Але потім Усик був змушений відмовитися від титулу.

IBF спочатку погодилася санкціонувати бій Усик – Ф'юрі, але з умовою, що переможець негайно проведе обов'язковий захист. Однак після поразки Хрговича Дюбуа (Даніель став тимчасовим чемпіоном) питання статусу титулу Вуса було відкладено. У результаті Усик відмовився від титулу, "подарувавши" його учасникам бою Дюбуа – Джошуа, який відбувся 21 вересня. У цьому поєдинку Дюбуа нокаутував Джошуа та став повноцінним чемпіоном IBF.

Солідні призові

Олександр Усик заробить у повторному бою 114 мільйонів доларів. Це колосальна сума, яка у два з половиною рази перевищує суму гонорару українця за перший поєдинок із британцем (45 млн).

Своєю чергою гонорар Ф'юрі за реванш складе 76 мільйонів доларів. При тому, що минулого разу він заробив 105 мільйонів.

При цьому йдеться про гарантовані гонорари боксерів, які не залежать від результатів продажу платних трансляцій бою (PPV).

Без соцмереж та з повною концентрацією

Усик почав підготовку до бою з Ф'юрі у вересні.

"Ми підготуємося ще краще і дай Бог покажемо свою форму ще раз. Не хвилююся, що Тайсон спробує зіскочити з бою. Тому що ми вже можемо грати на своєму боці та зі своїм м'ячем", – заявив Усик після старту свого табору.

І додав:

"У мене неймовірна мотивація. Мені часто ставлять це питання. Що далі? Та нічого далі. Ми просто працюємо щодня. Щодня – новий день. Мене мотивує моя команда, моя сім'я, моя віра в Бога, моя країна, дружина моя, Діти. Те, що біля мене, росте зі мною, те, що я люблю – це мене мотивує".

Український надважковаговик також зізнався, що вирішив відмовитися від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з Ф'юрі в тренувальному таборі. За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку та не відволікається на сторонні речі.

Нова тактика Ф'юрі

Своєю чергою, Ф'юрі розпочав підготовку до повторного бою з Усиком лише 14 листопада, лише за два місяці та один тиждень до бою. Британець проводив підготовку до бою на Мальті. Тайсон стверджує, що його тактика на бій-реванш відрізнятиметься від тієї, яку він використав раніше. Він планує використовувати свою висоту та довжину рук, щоб вести бій на відстані та запобігти атакам Усика. За словами Ф'юрі, його підготовка йде повним ходом і він упевнений у своїх можливостях.

Тайсон не приховує своєї поваги до Усика. Він звертає увагу на навички та поглиблене розуміння техніки Усика. Однак Ф'юрі також не втомлюється підкреслювати, що він бачить слабкі місця в оборонній тактиці Усика, натякаючи на можливу стратегію у другому бою.

Усик показує відмінну форму

Попри відмову від соцмереж під час підготовки, повністю виключити спілкування з уболівальниками український чемпіон не може. І іноді з його табору просочується мізерна інформація.

Так, 4 грудня, за 17 днів до бою, Усик опублікував спільне фото з Даніелем Лапіним та показав свою готовність до реваншу.

"До бою залишилося лише 17 днів! Підготовка у розпалі. До зустрічі 21 грудня!", – написав Усик.

Тролінг від українця

За три тижні до бою Усик вирішив зачепити у соціальних мережах свого опонента. Українець опублікував невеликий фрагмент із культового фільму "Один дома", в якому Кевін зустрічається із сусідом, якого весь час боявся.

Усик креативно обіграв цей момент, вставивши своє обличчя на місце літнього чоловіка, злякавши тим самим Ф'юрі, що тікає від нього.

Президент WBC прогнозує супербій

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що Усик і Ф'юрі проведуть один із найкращих боїв в історії боксу.

"Коли прозвучить гонг, ми побачимо, що Ф'юрі та Усик принесли в ринг. Перша битва була прекрасною, однією з найкращих в історії. Думаю, друга буде дуже гарною, дуже конкурентною, дуже емоційною. Обидва тепер знають один одного, вони вивчили сильні і слабкі сторони.

Вони обоє дуже чутливі. У тебе може бути план, але після першого пропущеного удару він може змінитися, ти маєш адаптуватись. Вони дуже розумні. Це буде один із найкращих боїв", – сказав Сулейман.

Три українці в андеркарді

На розігріві, перед боєм Усик – Ф'юрі, у рингу виступатимуть три українські боксери. Так, Даніель Лапін (10-0) у напівважкій ваговій категорії проведе бій із Діланом Коліном із Франції. Це буде 10-раундовий бій за титули WBA Continental та IBF Intercontinental.

Два інші бої будуть рейтинговими. У першій середній ваговій категорії Сергій Богачук (24-2) проведе бій з Ішмаелем Девісом. Це буде 12-раундовий бій. А у важкій вазі Андрій Новицький (13:0) зійдеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Букмекери ставлять на чемпіона

Напередодні реваншу аналітики букмекерських контор вважають фаворитом бою саме українського боксера. Так, в українських компаній можна поставити на перемогу українця з коефіцієнтом 1,60, тоді як на британця – 2,35. На нічию ставки приймаються із розрахунку 15 до 1.

Усик проти Ф’юрі — реванш, якого чекають усі шанувальники боксу! GGBET оцінює шанси Усика на перемогу з коефіцієнтом 1.61. Підтримай українського козака та слідкуй за історичним протистоянням разом з GGBET!

Приблизно такі самі коефіцієнти й у провідних світових букмекерських конторах.

Де дивитись

Транслюватиме реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде переглянути за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

…

Нагадаємо, що український боксер виграв перший бій за очками, при цьому думки суддів розділилися. Двоє рефері виставили однаковий рахунок 114:113, але на користь різних боксерів. А третій дав 115:112 на користь українця. Сам Тайсон після бою зауважив, що українцю віддали перемогу тому, що "в його країні триває війна".

Зазначимо, що у тому бою міг бути і нокаут. У 9-му раунді Олександр Усик відправив суперника до нокдауну, але канати, суддя та гонг врятували Тайсона від дострокової поразки. У тому епізоді британець сперся на канати і зміг простояти до кінця раунду.