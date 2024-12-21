Усик з командою прибув на реванш проти Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) Олександр Усик прибув на стадіон Kingdom Arena, де відбудеться реванш із Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.

Спортсмен мовчки пройшов підтрибунним приміщенням, тримаючи м'яку іграшку під рукою.

Нагадаємо, перший бій між Усиком та "Циганським королем" завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що в андеркарді реваншу вже відбулось два поєдинки за участю українських боксерів.

Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.

Підтримати Усика прибув і Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг-скандал.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.