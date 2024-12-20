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Миколенко та гравці Евертона спрогнозували переможця бою Усик – Ф'юрі

Богдан Войченко — 20 грудня 2024, 21:13
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Миколенко та гравці Евертона спрогнозували переможця бою Усик – Ф'юрі

Гравці Евертона взяли участь у прогнозі до бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

На диво, більшість футболістів "ірисок", серед яких був і Віталій Миколенко, зробили вибір на користь українського боксера.

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Виключно гравці британського походження проголосували за свого співвітчизника. 6:4 на користь Усика!

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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