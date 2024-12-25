Тренер Вайлдера назвав найближчі плани свого підопічного

Боксерський фахівець Малік Скотт, який є тренером Деонтея Вайлдера, запевнив, що його підопічний готується повернутися на ринг.

Його слова наводить FigthNewsInfo.

"У Деонтея все гаразд. Він переніс кілька операцій і відновлюється. У нього все дуже добре. Чи залишився він колишнім голодним хлопцем, якого ми бачили в перші 2-3 роки після того, як прийшов звідти, звідки прийшов, домігся того, чого домігся, і заробив стільки грошей, скільки заробив? Ймовірно, ні. Він знайшов інші джерела мотивації та натхнення, речі, які його мотивують тощо.

Але я більше радий тому, що Деонтей отримав те, заради чого приходив у бокс. Він надзвичайно здоровий, він пішов живим, гонорари були високими. І якщо Деонтей захоче продовжувати, а я знаю, що він захоче, тому що бої в нього в серці, то 2025 рік буде великим для нього.

У нього купа варіантів. Нехай ви і не бачили його після поразки від Чжана Чжілея, але у Деонтея все одно купа варіантів, тому що він зірка боксу", – сказав Скотт.