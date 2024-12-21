Усику заборонили цілувати хрест у реванші з Ф'юрі

Промоутер Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) Френк Воррен заявив, що володарю поясів WBA, WBO та IBO Олександру Усику (22-0, 14 КО) заборонили цілувати хрест між раундами поєдинку-реваншу.

Цитує промоутера talkSport.

У першому бою з британцем українець поцілував об'єкт, який, як стало відомо згодом, був хрестом. Як припустили користувачі соцмереж, замість хреста був інгалятор, яким скористався Усик, щоб поповнити запас кисню.

Попри те, що довести використання інгалятора українським боксером не вдалось, команда Ф'юрі заборонила підносити Усику будь-що до рота, окрім води.

"Після бою було чимало спекуляцій, бо не було впевненості, що це було. Ми вирішили наступним чином: якщо щось, окрім води, буде знаходитися біля губ боксерів, тоді інспектор має втрутитися і прибрати це", – розповів Воррен.

Орієнтовний початок поєдинку в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) о 01:00 за київським часом. На нашому сайті можна ознайомитися з онлайн-марафоном, який допоможе підготуватися до титульного поєдинку.

Зазначимо, що в андеркарді реваншу вже відбулось два поєдинки за участю українських боксерів.

Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.

Підтримати Усика прибув і Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг-скандал.