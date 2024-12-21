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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ф'юрі прибув на реванш з Усиком

Олександр Булава — 21 грудня 2024, 22:13
Ф'юрі прибув на реванш з Усиком
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) прибув на стадіон Kingdom Arena, де відбудеться реванш проти володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.

Орієнтовний початок поєдинку в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) о 01:00 за київським часом.

На нашому сайті можна ознайомитися з онлайн-марафоном, який допоможе підготуватися до титульного поєдинку.

Зазначимо, що в андеркарді реваншу вже відбулось два поєдинки за участю українських боксерів.

Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.

Підтримати Усика прибув і Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг-скандал.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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