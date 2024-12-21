Ф'юрі прибув на реванш з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) прибув на стадіон Kingdom Arena, де відбудеться реванш проти володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.
Орієнтовний початок поєдинку в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) о 01:00 за київським часом.
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Зазначимо, що в андеркарді реваншу вже відбулось два поєдинки за участю українських боксерів.
Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.
Підтримати Усика прибув і Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг-скандал.
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