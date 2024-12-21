Ф'юрі прибув на реванш з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) прибув на стадіон Kingdom Arena, де відбудеться реванш проти володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.

Орієнтовний початок поєдинку в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) о 01:00 за київським часом.

TYSON FURY IS IN THE HOUSE!! 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/dUdHntirE3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

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Зазначимо, що в андеркарді реваншу вже відбулось два поєдинки за участю українських боксерів.

Даніель Лапін здолав Ділана Коліна, а Андрій Новицький виявився сильнішим за Едгара Раміреза.

Підтримати Усика прибув і Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг-скандал.

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