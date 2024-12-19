Клімас: У суботу ввечері ми всі побачимо ще раз, хто такий Усик

Менеджер Олександра Усика (22-0, 14 КО) Егіс Клімас нагадав, що всі свої великі перемоги українець здобув на території чужих для себе країн, тому в суботу він ще раз доведе свій клас.

Про це Клімас сказав на прессконференції в Ер-Ріяді напередодні поєдинку.

"Красиве, прекрасне місто, прекрасна країна. Трохи холодно сьогодні, але нічого, ніколи не можеш очікувати. Дякую, Його Високоповажності. Дякую людям, що це організували. Слухайте, Олександр Усик був виїзним чемпіоном. Він воїн, коли боксує на виїзді. Як ви чули кілька хвилин тому, всі за Тайсона: "Тайсоне, ми всі разом". Тут у травні, декілька місяців тому, Олександр довів усьому світу, він став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона. Нам більше нічого доводити. Ми зробили все. Кожен бій, у якому Олександр бився, він ніколи не бився вдома. Бився у Великій Британії, у Сполучених Штатах. Коли ми приїхали сюди битися в Ер-Ріяд, це завжди було на виїзді.

Тепер, після всього цього, як він уже був абсолютним чемпіоном, ми приходимо сюди, і нам потрібно знову довести, що не є проблемою. У суботу ввечері ми всі побачимо ще раз, хто такий Олександр Усик. Дякую, побачимося в суботу ввечері", – сказав Клімас.

Нагадаємо, Усик раніше заявив, що розглядає варіант з поверненням у першу важку вагу після реваншу з Ф'юрі. Зазначимо, що другий поєдинок українця із "Циганським королем" запланований на 21 грудня.

Ф'юрі пообіцяв у реванші бути дуже серйозним та завдати Усику болі, а Олександр звернувся до Тайсона своєю знаменитою фразою. Після пресконференції відбулася 11-хвилинна битва поглядів боксерів.