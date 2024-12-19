Арум: Ніколи не списуйте з рахунків українців, Усик – це уособлення сили України

Глава Top Rank Боб Арум, який є сопромоутером Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), розповів, що очікує від реваншу між своїм підопічним та Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він заявив під час прессконференції в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Що стосується бою, я не буду говорити про великі поєдинки, великих боксерів, тому що це буде чудовий бій, і це чудові бійці. Я не тільки сопромоутер Тайсона Ф’юрі, але також його фан. Всі бачили другий бій Тайсона проти Вайлдера. У першому була нічия, і Вайлдер влучив по ньому ударом, після якого жодна людина не піднялася б. Але Тайсон зробив це. У другому бою Тайсон знав, що йому треба робити, і виграв цей поєдинок у захоплюючому стилі.

Він буде битися проти дуже кваліфікованого українця. Я особисто, як і багато американців, дуже пишаюся українцями, наскільки тяжко вони б’ються і чого вони досягли, б’ючись з набагато більшою країною.

Ніколи не скидайте з рахунків українців. Олександр Усик уособлює собою силу України. У суботу він зустрінеться з одним з найкращих надважковаговиків усіх часів – Тайсоном Ф’юрі. Я впевнений, що Тайсон вийде переможцем", – сказав Арум.

Нагадаємо, сам Тайсон пообіцяв, що на цей раз буде серйознішим і завдасть болю Усику.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.