Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Арум: Ніколи не списуйте з рахунків українців, Усик – це уособлення сили України

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 19:41
Арум: Ніколи не списуйте з рахунків українців, Усик – це уособлення сили України
Боб Арум
Скріншот

Глава Top Rank Боб Арум, який є сопромоутером Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), розповів, що очікує від реваншу між своїм підопічним та Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він заявив під час прессконференції в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Що стосується бою, я не буду говорити про великі поєдинки, великих боксерів, тому що це буде чудовий бій, і це чудові бійці.

Я не тільки сопромоутер Тайсона Ф’юрі, але також його фан. Всі бачили другий бій Тайсона проти Вайлдера. У першому була нічия, і Вайлдер влучив по ньому ударом, після якого жодна людина не піднялася б. Але Тайсон зробив це. У другому бою Тайсон знав, що йому треба робити, і виграв цей поєдинок у захоплюючому стилі.

Він буде битися проти дуже кваліфікованого українця. Я особисто, як і багато американців, дуже пишаюся українцями, наскільки тяжко вони б’ються і чого вони досягли, б’ючись з набагато більшою країною.

Ніколи не скидайте з рахунків українців. Олександр Усик уособлює собою силу України. У суботу він зустрінеться з одним з найкращих надважковаговиків усіх часів – Тайсоном Ф’юрі. Я впевнений, що Тайсон вийде переможцем", – сказав Арум.

Нагадаємо, сам Тайсон пообіцяв, що на цей раз буде серйознішим і завдасть болю Усику.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Читайте також :
Фото Усик – Ф'юрі: усе про бій-реванш за титул чемпіона світу
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Боб Арум Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями"
Усик повторив на адресу Ф'юрі свою легендарну фразу
Красюк – про Усика: Хто б міг подумати, що малий хлопець із Симферополя стане чемпіоном?
Усик – Ф'юрі: усе про бій-реванш за титул чемпіона світу
Колишній спаринг партнер Ф'юрі та Усика: Я ставлю на перемогу Тайсона

Останні новини