Опублікували нове вогняне промо реваншу Усик – Ф'юрі

У неділю, 1 грудня, з'явився новий проморолик реваншу між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) та чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його опублікував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Боротьба ніколи не закінчувалася, вона просто заволоділа їхніми думками", – йдеться у дописі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.