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Легендарний Бріггз назвав фаворита у реванші Усик – Ф'юрі

Олексій Мурзак — 2 жовтня, 14:19
Легендарний Бріггз назвав фаворита у реванші Усик – Ф'юрі
Шеннон Бріггз
Скріншот AB BOXING NEWS

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггз поділився очікуваннями від реваншу чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю YouTube-каналу AB BOXING NEWS іменитий колишній боксер заявив, що вважає Усика фаворитом протистояння.

"Перший бій був дуже близьким, але я віддав його Усику. Він зробив свою справу. Другий поєдинок буде відмінним. На чий бік я схиляюся? Я віддаю перевагу Усику. Це хлопець, який не п'є, не гуляє, він не робить нічого, крім тренувань.

Ф'юрі потрібно більше бити по корпусу. Це буде чудовий бій. Ніколи не можна скидати Ф'юрі з рахунків, тому що ти не знаєш, як він проведе поєдинок. Ф'юрі може встати в стійку шульги і чинити тиск, як він робив у другому і третьому боях із Вайлдером. Так що ти ніколи не знаєш напевно", – сказав Бріггз.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.

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