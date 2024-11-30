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Я не думаю, що зможу бути кращим у реванші: Ф’юрі – про майбутній бій з Усиком

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 00:54
Я не думаю, що зможу бути кращим у реванші: Ф’юрі – про майбутній бій з Усиком
Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зізнався, що не зможе виступити у реванші з чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) краще, ніж у першому бою з українцем.

Його слова наводить Boxing 24/7.

"Я не думаю, що я можу бути кращим, ніж у першому бою. Бо я думаю, що це був, мабуть, один із моїх найкращих виступів у житті. Хоча я не отримав результату, я вважаю, що це був дуже фантастичний виступ проти одного з моїх найкращих суперників.

Чи можу я бути кращим? Чи можу я зробити щось краще? Я можу бути більш зосередженим і влаштовувати менше клоунади, і я думаю, що цього достатньо", – сказав Ф’юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.

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