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Це не просто якась тупа ненависть: Дюбуа сказав, навіщо штовхнув Усика під час битви поглядів

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 15:35
Це не просто якась тупа ненависть: Дюбуа сказав, навіщо штовхнув Усика під час битви поглядів
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Getty Images

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) зізнався, що штовхнув володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) під час битви поглядів через злість.

Про це він сказав у коментарі Boxing Scene.

"Це одне з того, що трапляється, коли ти злишся чи щось таке. У боксі так буває. Я хочу дістатися до нього по-справжньому 19 липня і всім все показати. У бою завжди буде напруга. Це не просто якась тупа ненависть.

Потрібно бути розумним, діяти з головою, але напруга завжди є. Я не перебільшую. Просто ми б’ємось, щоб поставити крапку в минулому і розвіяти всі суперечки", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

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