Провокація не пройшла: Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів на "Вемблі"

Сьогодні, 28 квітня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" пройшла зустріч майбутніх суперників, Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Вчора, 27 квітня, команда українського боксера повідомила дату реваншу, у якому визначиться наступний абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

І вже наступного ж дня Усик та Дюбуа зустрілися він-на-віч на газоні всесвітньовідомої арени, де і відбуватиметься їхній поєдинок.

Британський боксер вирішив додати гостроти до протистояння, спробувавши спровокувати українця – Даніель штовхнув Олександра в груди. Усик у відповідь трохи замахнувся, що змусило суперника відступити.

Проте у фанатів боксу в Інтернеті виникли сумніви щодо "щирості" спортсменів. Багато хто написав, що це було занадто очевидне інсценування конфлікту.

Раніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чого варто очікувати від реваншу українського чемпіона з Даніелем Дюбуа.

А Френк Воррен, який представляє британця, висловив радість з приводу того, що йому вдалося влаштувати цей поєдинок.