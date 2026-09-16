Визначилися перші суперники українських боксерів на Євро-2026

Відбулося жеребкування чоловічого турніру чемпіонату Європи-2026 з боксу, який стартує у Софії, Болгарія, за підсумками якого стали відомі перші суперники представників України.

З десяти українських боксерів, заявлених на континентальну першість, вісім розпочнуть турнір із поєдинків першого раунду, тоді як Айдер Абдураімов (60 кг) та Ельвін Алієв (65 кг) автоматично пройшли до наступного раунду.

Результати жеребкування

50 кг: Максим Рудик – Ергюнал Себахтін Сабрі (Туреччина)

55 кг: Максим Зименко – Дзяніс Салоцкіх (Білорусь)

60 кг: Айдер Абдураімов – автоматичний прохід до наступного раунду

65 кг: Ельвін Алієв –автоматичний прохід до наступного раунду

70 кг: Марк Ломакін – Арсен Чабян (Австрія)

75 кг: Джамал Кулієв – Кевін Скотт (Швеція(

80 кг: Павло Іллюша – Даніель Ільюшонок (Ізраїль)

85 кг: Матвій Ражба – Аляксей Кокцікаў (Білорусь)

90 кг: Богдан Толмачов – Олексій Севостянов (Польща)

+90 кг: Дмитро Ловчинський – Кіріл Георгієв (Болгарія)

Із цього складу лише Ловчинський виступав на Євро-2022. Дмитро поступився у своєму першому ж поєдинку, а інші українські боксери загалом завоювали чотири бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Іван Сапун, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв).

Нагадаємо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

Відзначимо, що із обраного складу збірної України аж 9 боксерів нещодавно проводили свої поєдинки у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions у Львові. Зокрема, Ловчинський нокаутував у першому раунді колумбійця Дейбіса Беррокаля (20-25, 17 КО) поділившись емоціями після швидкої перемоги.