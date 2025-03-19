Визначився наступний суперник Вихриста

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) проведе наступний бій 5 квітня.

Про це повідомляє ECB Boxing.

Суперником 32-річного українця стане 44-річний американець Райдел Букер (28-7-1, 15 КО). Їх бій відбудеться на арені MBS у Потсдамі, Німеччина.

Нагадаємо, українець провів минулого року два бої - у вересні переміг боснійця Мірко Тінтора (16-9-1, 9 КО), а у лютому технічним нокаутом здолав аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

Букер наприкінці грудня технічним нокаутом переміг колумбійця Джона Кортеса.