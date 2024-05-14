Жонглювання на м'ячі, танці та співи: Усик пустив журналістів до тренувального табору перед боєм з Ф'юрі

Представники YouTube-каналу Mail Sport Boxing змогли побувати в тренувальному таборі чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні бою з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Український спортсмен розповів журналістці Шарлотті Далі про процес підготовки до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Для мене молитва це дуже важливо. Це моє життя. Я кажу дякую, я прошу більше сили. Це частина мене: танці, музика, бокс. Це дає мені силу, я розслабляюся. Це чудово, мені не подобається, коли люди постійно серйозні, не посміхаються — це погано. Слухайте, Бог дав мені сонце, друзів — посміхайтеся, будь ласка", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.