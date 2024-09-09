Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Сіренко назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Микола Дендак — 9 вересня, 15:20
Сіренко назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа
Владислав Сіренко
LuckyPunch

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, що в бою між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) немає фаворита. Проте за деякими аспектами він надає перевагу саме Джошуа.

Його слова передає vRINGe.

"Для мене це бій 50/50. Зважую багато факторів. Вони обидва дуже силові спортсмени, які сильно б'ють. Стилістично, напевно, десь дуже схожі. За швидкісними моментами я б віддав перевагу Джошуа. У витривалості вони приблизно однакові. Обидва можуть десь просідати, а потім відновлюватися.

Не знаю. Для мене цей бій 50/50. Багато залежатиме від досвіду. Досвід є і в одного, і в іншого. Але його все ж більше, природно, у Джошуа. Тому що він із топовими хлопцями виходив у ринг.

Є багато різних моментів. Хто наскільки пошарпаний. Є нюанси в тренувальних таборах. Хто наскільки добре підготується. Можуть бути травми та мінітравми. Дуже багато "підводних течій", які можуть побічно або не побічно вплинути на результат", — сказав боксер.

Джошуа та Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні стало відомо, що український боксер Олександр Усик відвідає цей поєдинок.

У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Владислав Сіренко Даніель Дюбуа

Владислав Сіренко

Став відомий наступний суперник Сіренка
Сіренко може провести бій в андеркарді поєдинку Усик — Фʼюрі
Сіренко підтвердив дату свого наступного поєдинку
Український боксер заявив про бажання провести бій з Усиком
Сіренко: Усик зупинить Ф'юрі у реванші

Останні новини