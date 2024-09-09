Сіренко назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, що в бою між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) немає фаворита. Проте за деякими аспектами він надає перевагу саме Джошуа.

Його слова передає vRINGe.

"Для мене це бій 50/50. Зважую багато факторів. Вони обидва дуже силові спортсмени, які сильно б'ють. Стилістично, напевно, десь дуже схожі. За швидкісними моментами я б віддав перевагу Джошуа. У витривалості вони приблизно однакові. Обидва можуть десь просідати, а потім відновлюватися.

Не знаю. Для мене цей бій 50/50. Багато залежатиме від досвіду. Досвід є і в одного, і в іншого. Але його все ж більше, природно, у Джошуа. Тому що він із топовими хлопцями виходив у ринг.

Є багато різних моментів. Хто наскільки пошарпаний. Є нюанси в тренувальних таборах. Хто наскільки добре підготується. Можуть бути травми та мінітравми. Дуже багато "підводних течій", які можуть побічно або не побічно вплинути на результат", — сказав боксер.