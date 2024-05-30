Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Українець проведе поєдинок у Москві

Владислав Уткін — 30 травня, 14:22
Українець проведе поєдинок у Москві

Український боксер середньої ваги Дмитро Щербина (16-2-1, 4 КО) проведе бій у Москві. Уродженець Херсона зустрінеться з місцевим бійцем Вадімом Лубсановим (8-4, 1 КО).

Про це повідомив російський промоушен Dustum Boxing.

Щербина після початку повномасштабної війни мешкає в Німеччині, маючи контракт із промоутерською компанією First Punch Boxing. За цей час херсонець вийшов на ринг 5 разів: 4 — у Німеччині, один — в Ізраїлі.

Загалом, боксер за професійну кар'єру провів 19 боїв, 6 з яких — в Україні.

Бокс війна Росія

Бокс

Суто формальності: Усика відсторонили від виступів
Шитий проведе бій за титул WBC International Silver
Ковальчук з перемоги розпочала кваліфікаційний турнір на Олімпіаду
Абдураімов здобув другу перемогу на кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024
Вайлдер: Не хочу, щоб люди думали, що я просто шукаю один удар

Останні новини