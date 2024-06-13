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Гвоздик та Бенавідес провели відкрите тренування напередодні бою

Станіслав Лисак — 13 червня, 11:39
Гвоздик та Бенавідес провели відкрите тренування напередодні бою

Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та американець Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Fight Hub TV.

Бій за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня.

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У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.

Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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