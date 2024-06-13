Гвоздик проти Бенавідеса: чи чекати ще один український тріумф

Боксерська весна видалася для українських вболівальників надзвичайно емоційною. Бої Богачука, Ломаченка, Усика, Берінчика принесли нам безліч задоволення. Найпомітніша ж подія початку літа — поєдинок між Олександром Гвоздиком та Давідом Бенавідесом за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі (до 79,379 кг).

Бій відбудеться в ніч з 15 на 16 червня на майданчику "MGM Grand Arena" в Лас-Вегасі. Попри те, що в українця вже був чемпіонський статус, цей поєдинок можна вважати найцікавішим з огляду на майстерність і рівень опозиції. Сама зустріч Олександра з Давідом іде як співголовна поруч з головною подією вечора — боєм Джервонти Девіса проти Френка Мартіна.



Олександр Гвоздик (Україна) Давід Бенавідес (США) Вік 37 років 27 років Зріст, см 190 184 Розмах рук, см 192 189 Стійка правша правша Статистика в профі 20-1 (16 КО) 28-0 (24 КО)

Українець наразі посідає другу сходинку в рейтингу WBC в напівважкій вазі, а американець – тимчасовий чемпіон тієї ж боксерської асоціації тільки в другій середній вазі.

Букмекерські оцінки перед боєм

За оцінками букмекерських аналітиків, беззаперечним фаворитом бою є Давід "Червоний прапор" Бенавідес. На перемогу американця можна поставити за невеликий коефіцієнт 1.34, тоді як підсумковий успіх Олександра оцінюється у 3.70.

З передматчевих котирувань букмекерів можемо зробити низку висновків:

Бій має закінчитися достроково. На те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, ставки приймаються за 2.75. На дострокове завершення — за 1.41. Експерти прогнозують закінчення зустрічі приблизно в 9-й трихвилинці. На тотал раундів "менше 9.5" можна поставити за 1.82. Американець переможе достроково. Коефіцієнт на такий результат складає 1.62, тоді як на його перемогу за очками — 3.85. На достроковий виграш Гвоздика вийде поставити за 7.00, а на його перевагу за очками — за 8.00. Найімовірніший час перемоги Бенавідеса 7-9 раунди. На його достроковий виграш в цей проміжок вийде поставити за 4.50.

Отже, букмекери передбачають перемогу "Червоного прапора" у третій чверті поєдинку. На думку експертів, спочатку Олександр буде триматися завдяки гарній технічній підготовці, але поступово втрачатиме концентрацію під безперервним бомбардуванням американського панчера. В 7-9 раундах Давід має втілити власну перевагу в ударній міці до логічної перемоги.

Чи дійсно все так просто в цьому поєдинку, як передбачає більшість аналітиків? Розберемо сильні й слабкі сторони обох бійців.

Олександр Гвоздик

Як і у багатьох інших українських боксерів-професіоналів, у харків'янина найважливішою перевагою є тривала і успішна любительська кар'єра. Проведено понад 250 поєдинків на аматорському рівні, завдяки чому відпрацьовано широкий арсенал технічних дій. Завойована бронза Олімпійських ігор.

Олександр чудово виглядає, працюючи від джеба. Майбутній суперник не буде переважати українця за антропометрією, тому жорстка зустріч передньою рукою має стати ефективним засобом боротьби з агресивним американцем.

Багато буде залежати від того, наскільки вистачить Гвоздику функціональної наснаги. Чи зможе він довго маневрувати, поєднуючи чудовий футворк та притаманні йому маятникові рухи тіла, завдяки яким Олександр викидає доволі гострі удари з непередбачуваних кутів.

Слабкі місця Гвоздика

Олександру вже 37 років, тоді як його опонент на десятиліття молодший. Це безумовно відіграє негативну роль для українського боксера. Американець і його тренерський штаб налаштовується на бій з технічним "пенсіонером". В їх стратегії обов'язково передбачено план "гри на вимотування".

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Інший недолік — порівняно слабка професійна кар'єра. Так, Гвоздик програв всього один бій у профі з 21 проведеного. Але ж бій проти Давіда буде лише п'ятим 12-раундовим поєдинком в кар'єрі харків'янина. У американця відповідно — дев'ятим при суттєвій різниці у віці. Ба навіть більше, після програшу Бетербієву Гвоздик взагалі завершував спортивну кар'єру. Погодьтеся, з мотивацією теж не все гаразд, що також може стати одним з вирішальних факторів у чемпіонському поєдинку.

Ці морально-вольові проблеми не залишилися непоміченими супротивником. В кожному своєму інтерв'ю "Червоний Прапор" постійно наголошує, що переважає опонента за всіма параметрами і готовий перемагати в будь-якому раунді. Бенавідес відкрито тисне на Олександра, намагаючись ще до бою розставити всі крапки над "і" в питанні ментальної налаштованості на поєдинок.

Побажаємо Олександру вийти на бій максимально налаштованим на перемогу. Також сподіватимемося, що 37-річний українець потужно підготувався у фізичному плані. Витривалість та вольова наснага дадуть змогу поборотися за пояс, адже техніка у харків'янина і так на рівні майстра.

Давід Бенавідес

Американець підіймається з другої середньої ваги до напівважкої. Три кілограми різниці на такому рівні погоди не роблять, але у своїй вазі Давід звик мати нехай і невелику, але перевагу над суперниками в антропометрії. Тепер же йому прийдеться битися з рівним чи навіть трохи переважаючим суперником.

Бенавідес поводить себе максимально зухвало, але це його стиль — як в боях, так і по життю. Не дарма він втрачав титул через вживання кокаїну. Але це не заважає Давіду бути одним з найяскравіших бійців в сучасному боксі. Його головна перевага — постійна щільна агресія в панчерському стилі. Деяких супротивників він реально забивав, зломлюючи фізично і морально.

При цьому не можна назвати стиль Бенавідеса надмірно авантюрним. Він проводить власні потужні атаки доволі розумно, використовуючи вхід на ближню дистанцію після застосування високого блоку. Олександру буде доволі важко пробивати назустріч, коли на нього буде нестися Давід з ударною серією.

Ще одна перевага американського боксера — ментальність непереможного чемпіона. Він виходить у ринг з впевненістю у власному успіху. Не важливий рівень опозиції, місце проведення зустрічі чи якісь інші фактори. Бенавідес іде на будь-якого супротивника з високо піднятою головою.

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І в чомусь повторимося, але однією з ключових переваг американця буде різниця у віці. Все ж таки Давід виходить на пік власної кар'єри, торує стежку до чемпіонства в новій вазі. Схиляється на те, що 37-річного суперника йому підібрали спеціально для видовищної перемоги проти доволі титулованого в минулому боксера.

Слабкі місця Бенавідеса

В ринзі американець поводить себе достатньо дисципліновано. Постійно зустрічає атаки суперників високим блоком, не соромлячись уходити в глухий захист. Але іноді проглядається і нетерпіння в діях Давіда. Коли суперник утримує його на дистанції, Бенавідес починає викидати багато розмашистих свінгів.

У такі моменти його дійсно можна зловити на контратаці. Потужний зустрічний удар зможе пригасити атакувальний настрій "Червоного Прапора" або навіть і струснути непереможного. Важливо, щоб в Олександра вистачило різкості та налаштованості вести ризиковану контргру. Все ж таки молодий опонент буде швидшим і агресивним.

Прогноз на бій від Чемпіона

Після низки яскравих і переможних боїв українських боксерів профі нам хочеться продовження цієї серії тріумфів від наших "Отаманів". Але не слід забувати й про те, що всім нашим зіркам далеко за 30. І у звітному поєдинку це, скоріш за все, відіграє вирішальну роль.

37-річний ветеран має викластися на 150-200% відсотків, щоб не поступитися в напруженому бої 27-річному доволі технічному панчеру. Агресивний стиль американця, постійне нагнітання ударної міці, нарощування темпу впродовж бою — явні козирі проти вікового опонента.

Але ж так хочеться побачити перемогу українця! Керуючись виключно таким бажанням, а не тверезим розрахунком, поставлю на те, що Гвоздик переможе в 4-6 раундах. Букмекери дають на це коефіцієнт на рівні 26.00. Доволі приваблива цифра.

Саме в цих раундах американець почне нагнітати обстановку на ринзі, ризикувати, можливо навіть надмірно. Якщо Олександр прагне перемоги, то він просто мусить використати цей період для дострокового закінчення бою, навіть за рахунок певного ризику. В більш пізніх раундах буде складно конкурентно триматися проти молодого і витривалого панчера.

Отже, будемо просто вболівати за чергову українську зірку боксу. На жаль, час невблаганний і "Українські Отамани" вже підходять до завершення своїх яскравих кар'єр. Сподіватимемося, що у Гвоздика вийде провести яскравий поєдинок, який дійсно запам'ятається як гідний виступ на завершальному етапі активного спортивного шляху.