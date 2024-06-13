Гвоздик: У мене є, що показати Бенавідесу

Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) вважає, що може здивувати Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО) в прийдешньому поєдинку.

Слова Гвоздика передає Fight Hub TV.

"Він великий хлопець. Я очікую на його найкращу форму. Думаю, я зараз у найкращій формі. Бенавідес має більше професійних боїв, він трохи досвідченіших у профі-боях, але я маю довшу кар'єру і в мене є, що йому показати. Я очікую на захопливий і чудовий бій", — сказав Гвоздик.

Бій за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели відкрите тренування.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.