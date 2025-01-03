Лапін опинився у десятці рейтингу WBA

Український боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО) піднявся до десятки найкращих боксерів напівважкої ваги.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBA.

Українець посів 10 позицію в списку, який очолює росіянин Дмітрій Бівол. До цього Лапін посідав 11 сходинку. Чемпіонським титулом WBA володіє інший російський боксер Артур Бетербієв.

Рейтинг WBA у першій середній вазі

Дмітрій Бівол; Альберт Рамірес; Ентоні Ярд; Шарабутдін Атаєв; Радивоє Калайджич; Лоуренс Кінг; Ліндон Артур; Луїс Антоніо Техеда; Річард Рівера; Даніель Лапін.

Напередодні Даніель захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО) з Франції. Бій проходив у андеркарді бою Усик – Ф'юрі.

У андеркарді також провели поєдинки ще двоє українців. Андрій Новицький захистив титул WBC International, а Сергій Богачук переміг Ішмаеля Девіса. Українець став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким наразі володіє американець Себастьян Фундора.

Сам Усик також здобув перемогу над Ф'юрі, одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.