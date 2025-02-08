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Україна здобула вісім медалей на міжнародному турнірі в Іспанії

Микола Дендак — 8 лютого 2025, 23:04
Україна здобула вісім медалей на міжнародному турнірі в Іспанії
Федерація боксу України

Завершився міжнародний турнір з боксу, який проходив у Іспанії. Україна здобула 8 медалей.

Про це повідомляє ФБУ.

Зокрема, в активі українських боксерів 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.

Данило Жасан та Павло Ілюша посіли перше місце на змаганнях. Айдер Абдураімов, Юрій Захарєєв та Василь Ткачук програли лише у вирішальному поєдинку.

А ось Олег Чулячеєв, Даниїл Заморило та Богдан Толмачов не зуміли вийти у фінал. Проте вони отримали бронзу.

Нагадаємо, напередодні український боксер середньої ваги (71 кг) Юрій Захарєєв з перемоги дебютував у професійному боксі.

Ткачук Толмачов Юрій Захарєєв Федерація боксу України Айдер Абдураімов

Федерація боксу України

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