Україна здобула вісім медалей на міжнародному турнірі в Іспанії

Завершився міжнародний турнір з боксу, який проходив у Іспанії. Україна здобула 8 медалей.

Про це повідомляє ФБУ.

Зокрема, в активі українських боксерів 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.

Данило Жасан та Павло Ілюша посіли перше місце на змаганнях. Айдер Абдураімов, Юрій Захарєєв та Василь Ткачук програли лише у вирішальному поєдинку.

А ось Олег Чулячеєв, Даниїл Заморило та Богдан Толмачов не зуміли вийти у фінал. Проте вони отримали бронзу.

Нагадаємо, напередодні український боксер середньої ваги (71 кг) Юрій Захарєєв з перемоги дебютував у професійному боксі.