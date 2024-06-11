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У Запоріжжі застрелили голову обласної Федерації боксу

Игорь Чернявский — 11 червня, 14:38
У Запоріжжі застрелили голову обласної Федерації боксу

У Запоріжжі застрелили чиновника міської ради Максима Денщика, який обіймав посаду голови обласної Федерації боксу.

Про це повідомила Поліція Запорізької області.

Це сталося біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя. Лікарям, які прибули на виклик не вдалося врятувати чоловіка.

Поліція встановила, що у Денщика зробили 4 постріли з вогнепальної зброї. Після того злочинець зник із місця подій, наразі його розшукують.

Цікаво, що на початку травня загиблий публічно заявляв про тиск з боку міського голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. За словами Денщика, Федоров кілька разів "по хорошому" пропонував йому звільнитися зі своєї посади в міській раді.

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