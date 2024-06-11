У Запоріжжі застрелили голову обласної Федерації боксу
У Запоріжжі застрелили чиновника міської ради Максима Денщика, який обіймав посаду голови обласної Федерації боксу.
Про це повідомила Поліція Запорізької області.
Це сталося біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя. Лікарям, які прибули на виклик не вдалося врятувати чоловіка.
Поліція встановила, що у Денщика зробили 4 постріли з вогнепальної зброї. Після того злочинець зник із місця подій, наразі його розшукують.
Цікаво, що на початку травня загиблий публічно заявляв про тиск з боку міського голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. За словами Денщика, Федоров кілька разів "по хорошому" пропонував йому звільнитися зі своєї посади в міській раді.