Тренер Накатані назвав умову супербою проти Іноуе

Руді Ернандес, тренер японського боксера найлегшої ваги Дзунто Накатані (31-0, 24 KO) оцінив можливість потенційного поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наоєю Іноуе (31−0, 27 КО).

Цитує тренера Ring Magazine.

Накатані проведе дебютний поєдинок в другій легшій вазі проти мексиканця Себастьяна Ернандеса (20-0, 18 КО). Іноуе захищатиме титули проти першого номера рейтингу WBC мексиканця Давіда Пікассо (32−0−1, 17 КО). Обидва бої відбудуться 27 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

"Те, що вони виступають в одному карді, лише додасть інтриги їхньому можливому бою між собою. Мені подобається, що вони боксуватимуть в один вечір: це розпалить інтерес, адже фанати побачать обох бійців. Я вірю, що це приверне увагу ще більшої кількості глядачів, адже вони продемонструють свій рівень і приведуть нових фанатів у спорт. У них дуже складні бої. Думаю, це чудово, і я буду вболівати за перемогу Іноуе над Пікассо. У цій грі є рівні, і ці два бійці, Іноуе та Накатані, знову і знову доводили свою майстерність. Навіть якщо падаєш – головне піднятися й відповісти", – сказав він.

Потенційний бій між Накатані та Іноуе може відбутися у травні 2026 року.

"Якщо обидва переможуть у грудні, тоді, думаю, ми всі можемо з нетерпінням чекати їхнього бою у травні в Tokyo Dome. Це буде надзвичайно цікавий поєдинок для всіх, хто стежить за боксом. Найважливіший бій в історії японського боксу. Вперше двоє японських боксерів із топ-10 pound-for-pound зустрінуться між собою. Якщо вони вийдуть у ринг, уся Японія дивитиметься", – сказав Ернандес.

Накатані останній бій провів у червні проти Рьосуке Нішиди. Рефері зупинив бій у шостому раунді через велику гематому біля правого ока у Нішиди.

Нагадаємо, напередодні Іноуе здобув перемогу над обов’язковим претендентом за версією WBA Муроджоном Ахмадалієвим (14-2, 11 КО) з Узбекистану. Японець вп’яте поспіль захистив титул абсолютного чемпіона в другій легкій вазі. При цьому вперше з 2019 року не зумів виграти достроково, перервавши серію з 11 поспіль перемог нокаутом.