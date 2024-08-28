Віцепрезидент ФБУ пояснив, чому юнацька збірна України змагається на чемпіонаті Азії

Віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Манчак вважає, що участь українських боксерів у чемпіонаті Азії сприятиме їхньому розвитку в найбільш конкурентному середовищі.

Про це він заявив у коментарі пресслужбі ФБУ.

"Спочатку хотів би наголосити та прояснити для всіх, що Україна не вийшла з Європейської Конфедерації боксу (EUBC), участь в Чемпіонаті Азії — це виняток. Ідея участі в азійських чемпіонатах у нас виникла доволі давно. Ще в 2019 році провели у Харкові турнір 4 збірних у форматі "стінка на стінку". Разом зі збірною України у турнірі прийняли участь збірні Узбекистану, Казахстану та Туркменістану. Ще тоді з президентами цих країн я обговорював формат створення відкритої ліги, куди б увійшли кращі збірні Європи та Азії.

Багато спілкувався з нашими боксерами та тренерами "золотої" команди, коли на ОІ-2012 ми стали найкращими на планеті. Тоді наша збірна багато часу провела на зборах та турнірах саме в Азії, і здобула там величезний досвід. Позиція ФБУ з початку війни була і залишиться незмінною — ми не беремо участі в змаганнях, де приймають участь представники країн-агресорів, тому коли континентальні першості проходять за їх участі, ми відмовляємося від участі.

Влітку 2023 року на Конгресі EUBC в Стамбулі я разом з президентом ФБУ, тоді з першим віцепрезидентом Олегом Юрійовичем Ільченко, виступили з ініціативою виходу EUBC з ІBА і обʼєднання з Азійською конфедерацією боксу (далі ASBC). На жаль, наша ініціатива тоді не була підтримана насамперед такими провідними європейськими країнами, які активно підтримують нас у війні з агресором — Польщею, Англією, Ірландією, Францією, Італією, Іспанією, Румунією, Болгарією та іншими.

Розуміючи, що ми не можемо боксувати на турнірах, де є представники країни-агресора у Європі, ми з Олегом Юрійовичем продовжили працювати у цьому напрямку. Нам вдалося здобути підтримку президента EUBC доктора Яніса Філіпатоса щодо можливості боксувати на інших континентах, залишаючись в EUBС, і паралельно продовжили активні перемовини безпосередньо з керівництвом АSBC.

Разом з президентом ФБУ провели багато зустрічей з президентами європейських та азійських боксерських країн, довгі консультації з юристами з обох континентів. Спершу рада директорів EUBC дозволила нашій країні, як виняток, боксувати на інших континентальних першостях, згодом, рада директорів ASBC дозволила нам, як виняток, приймати участь в континентальних першостях Азії за всіма віковими групами.

Наша основна задача, як керівництва ФБУ, забезпечити належний змагальний досвід нашим боксерам за всіма віковими групами. Я взагалі вважаю азійський континент на сьогодні провідним у боксі, це довели нам ОІ-2024 в Парижі, де боксери з Узбекистану завоювали 5 золотих медалей. Я рахую, що участь у континентальних першостях Азії не тільки дасть нам необхідний змагальний досвід, а й підніме рівень українського боксу.

Ми повинні розуміти, що у нас в країні йде війна, і дуже багато талановитих спортсменів та тренерів виїхали за кордон, також в багатьох куточках країни, де ведуться бойові дії, повністю відсутній тренувальний процес, тому керівництво ФБУ робить все можливе, щоб дати можливість нашій молоді тренуватись, виступати на змаганнях найвищого рівня і прославляти нашу країну. Відтепер боксери збірної України мають змогу боксувати не лише на чемпіонатах Європи, а й додатково на чемпіонатах Азії", — сказав Манчак.