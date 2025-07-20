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Буде несподіванка: Туркі анонсував великі поєдинки у наступному році

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 16:43
Буде несподіванка: Туркі анонсував великі поєдинки у наступному році
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував декілька великих поєдинків у 2026 році.

Про це інформує TalkSPORT Boxing.

"Наступного року буде велика несподіванка. От побачите. Буде щонайменше 6-8 великих подій у 2026 році", – заявив Аль аш-Шейх.

Поки Туркі не розкрив деталей цих "мегафайтів". Втім, він зазначив, що двобої можуть відбутися у Саудівській Аравії та Англії.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх розповів, хто з суперзірок боксу хоче завершити кар’єру.

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