Туркі розповів, хто з суперзірок боксу хоче завершити кар’єру

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Теренс Кроуфорд роздумує над завершенням кар'єри.

Коментар Туркі публікує The Ring

"Кроуфорд? Коли я з ним зустрівся вперше в Лондоні, він сказав, що це його останній бій. Я думаю, що після поєдинку Теренс захоче більше", – заявив Аль аш-Шейх.

Окрім цього, він додав, що сподівається співпрацювати з Саулем Альваресом, поки той не завершить кар'єру.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше повідомлялося, що відомий промоутер Боб Арум зробив прогноз на цей бій.