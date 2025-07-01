Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Туркі розповів, хто з суперзірок боксу хоче завершити кар’єру

Андрій Мошкун — 1 липня 2025, 10:34
Туркі розповів, хто з суперзірок боксу хоче завершити кар’єру
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Теренс Кроуфорд роздумує над завершенням кар'єри.

Коментар Туркі публікує The Ring

"Кроуфорд? Коли я з ним зустрівся вперше в Лондоні, він сказав, що це його останній бій. Я думаю, що після поєдинку Теренс захоче більше", – заявив Аль аш-Шейх.

Окрім цього, він додав, що сподівається співпрацювати з Саулем Альваресом, поки той не завершить кар'єру.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше повідомлялося, що відомий промоутер Боб Арум зробив прогноз на цей бій.

Сауль Канело Альварес Професійний бокс Теренс Кроуфорд Туркі аль Аш-Шейх

Теренс Кроуфорд

Відомий промоутер зробив прогноз на бій Альварес – Кроуфорд
На цей раз без штовханини: Кроуофорд та Канело провели завершальну битву поглядів
Кроуфорд назвав вирішальний фактор для перемоги над Канело
Думаю, він навіть трохи кращий: Канело порівняв Кроуфорда з легендою боксу
У переліку є українець: Кроуфорд назвав минулих суперників, яких вважає "елітними"

Останні новини