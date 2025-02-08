Алькатрас та Колізей: Туркі озвучив грандіозні плани на майбутні вечори боксу
Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів про плани провести боксерські поєдинки у тюрмі Алькатрас, яка є музеєм та інших об'єктах культурної спадщини.
Про це функціонер розповів ESPN.
"Іноді мені приходить думка, провести бої у різних локаціях. Як на рахунок провести поєдинок в Алькатрасі? Зараз це музей. Можливо, це можна зробити у мексиканських горах, Колізеї або Ейфелевій вежі.
Розумієте про що я кажу? Мене цікавлять дивні місця. Є ще авіаносець у Нью-Йорку, Китайський театр у Голлівуді. Думаю, треба зробити щось саме у таких місцях", – розповів Туркі.
Зазначимо, що Riyadh Season вже запланували провести бій на Таймс-сквер просто неба.
Раніше повідомлялось, що Аль аш-Шейх підписав довгостроковий контракт із Канело Альваресом.