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Алькатрас та Колізей: Туркі озвучив грандіозні плани на майбутні вечори боксу

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 11:19
Алькатрас та Колізей: Туркі озвучив грандіозні плани на майбутні вечори боксу
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів про плани провести боксерські поєдинки у тюрмі Алькатрас, яка є музеєм та інших об'єктах культурної спадщини.

Про це функціонер розповів ESPN.

"Іноді мені приходить думка, провести бої у різних локаціях. Як на рахунок провести поєдинок в Алькатрасі? Зараз це музей. Можливо, це можна зробити у мексиканських горах, Колізеї або Ейфелевій вежі.

Розумієте про що я кажу? Мене цікавлять дивні місця. Є ще авіаносець у Нью-Йорку, Китайський театр у Голлівуді. Думаю, треба зробити щось саме у таких місцях", – розповів Туркі.

Зазначимо, що Riyadh Season вже запланували провести бій на Таймс-сквер просто неба.

Раніше повідомлялось, що Аль аш-Шейх підписав довгостроковий контракт із Канело Альваресом.

Бокс Туркі аль Аш-Шейх

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