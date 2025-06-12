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Туркі в оригінальному стилі запросив боксерів в андеркарт бою Канело та Кроуфорда

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 18:59
Туркі в оригінальному стилі запросив боксерів в андеркарт бою Канело та Кроуфорда
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, яких боксерів він хотів би бачити в андеркарті поєдинку Альварес – Кроуфорд.

Про це Туркі написав на своїй офіційній сторінці в мережі Х.

Цікаво, що Аль аш-Шейх вирішив запросити боксерів стати учасниками андеркартів публічно. І заявив, що якщо така пропозиція їх зацікавить - вони "знають як його знайти".

"Для такої події я хочу зібрати андеркард із молодих, голодних до перемог бійців. Ось кілька імен, яких я сподіваюся побачити в бою в Лас-Вегасі 13 вересня. Якщо ви зацікавлені - ви і ваші команди знаєте, як мене знайти", - написав Аль аш-Шейх.

Серед боксерів, яких назвав Туркі, є Крістіан Мбіллі, Мохаммед Алакель, Рейто Цуцумі, Джастін Вілорія, Еміліано Альварадо, Джамар Теллі, Абдулла Мейсона та Нішант Дев.

Об'єднавчий бій між чемпіоном WBA в першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) і абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) відбудеться 12 вересня в Лас-Вегасі, США.

Раніше Аль аш-Шейх розставив акценти щодо організації ним наступних боксерських поєдинків.

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