Туркі хоче крові у поєдинку Канело – Кроуфорд

Туркі Аль аш-Шейх розповів про те, чого очікує від двобою Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Його коментар наводить Ring Magazine.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив очікування щодо поєдинку між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом.

"Я ненавиджу бокс у стилі "Том і Джеррі". Впевнений, що вони покажуть справжній бій: з розбитими обличчями та кров’ю. Ось це і є бокс", – заявив Туркі.

Бій Канело – Кроуфорд відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів.

Раніше стало відомо, що переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний пояс The Ring.