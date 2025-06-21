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Туркі хоче крові у поєдинку Канело – Кроуфорд

Андрій Мошкун — 21 червня 2025, 00:38
Туркі хоче крові у поєдинку Канело – Кроуфорд
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Туркі Аль аш-Шейх розповів про те, чого очікує від двобою Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Його коментар наводить Ring Magazine.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив очікування щодо поєдинку між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом.

"Я ненавиджу бокс у стилі "Том і Джеррі". Впевнений, що вони покажуть справжній бій: з розбитими обличчями та кров’ю. Ось це і є бокс", – заявив Туркі.

Бій Канело – Кроуфорд відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів.

Раніше стало відомо, що переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний пояс The Ring.

Сауль Канело Альварес Професійний бокс Теренс Кроуфорд Туркі аль Аш-Шейх

Сауль Канело Альварес

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