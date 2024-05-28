Тренер Вайлдера: Усик повинен бути на вершині рейтингу pound-for-pound

Тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО) Малік Скотт вважає, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (22-0, 14 КО) повинний бути на вершині рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це він розповів у коментарі Boxing News.

"Цікава річ про Усика, його команду та його систему підготовки. Коли він був чемпіоном в іншій ваговій категорії, у крузервейті, вони ще до того, як він став чемпіоном у важкій вазі, вони вже планували поєдинки проти Джошуа та Ф’юрі. Вони тренувалися для Джошуа та Ф’юрі, навіть коли вони готувалися до інших поєдинків.

Я бачу, як це матеріалізується у щось, що є неймовірною історією успіху, це змушує мене пишатися Усиком. Я багато разів проводив з ним час у тренувальному таборі не лише у Штатах. Я приїжджав разом із ним в Україну. Якщо хтось і заслужив на такий момент — то це Усик, який здобув перемогу над Ф’юрі у грандіозному стилі.

Якщо ми говоримо про те, хто зараз найкращий у світі, він повинен бути на вершині рейтингу pound-for-pound. Через те, що він зробив, він просто повинен там бути", — сказав Скотт.