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Тренер Вайлдера: Усик повинен бути на вершині рейтингу pound-for-pound

— 28 травня, 19:50
Тренер Вайлдера: Усик повинен бути на вершині рейтингу pound-for-pound

Тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО) Малік Скотт вважає, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (22-0, 14 КО) повинний бути на вершині рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це він розповів у коментарі Boxing News.

"Цікава річ про Усика, його команду та його систему підготовки. Коли він був чемпіоном в іншій ваговій категорії, у крузервейті, вони ще до того, як він став чемпіоном у важкій вазі, вони вже планували поєдинки проти Джошуа та Ф’юрі. Вони тренувалися для Джошуа та Ф’юрі, навіть коли вони готувалися до інших поєдинків.

Я бачу, як це матеріалізується у щось, що є неймовірною історією успіху, це змушує мене пишатися Усиком. Я багато разів проводив з ним час у тренувальному таборі не лише у Штатах. Я приїжджав разом із ним в Україну. Якщо хтось і заслужив на такий момент — то це Усик, який здобув перемогу над Ф’юрі у грандіозному стилі.

Якщо ми говоримо про те, хто зараз найкращий у світі, він повинен бути на вершині рейтингу pound-for-pound. Через те, що він зробив, він просто повинен там бути", — сказав Скотт.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Скотт Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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