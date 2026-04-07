Канело може повернутися на ринг у вересні

Олександр Булава — 7 квітня 2026, 00:13
Канело може повернутися на ринг у вересні
Сауль Альварес
Instagram/canelo

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 KO) повернеться на ринг у вересні.

Про це повідомляє Fightnews.

35-річний мексиканець може провести бій на вечорі боксу в Ер-Ріяді, який відбудеться 15 вересня.

У Альвареса все ще є багаторічний контракт з Riyadh Season, який завершиться у 2027 році.

Серед потенційних суперників вказується чемпіон світу WBC Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO). Також Сауль може битися проти тимчасового володаря поясу WBC Лестера Мартінеса (20-0-1, 16 KO), Хосе Ресендіса (16-2, 11 KO) або Хайме Мунгуї (45-2, 35 КО).

Зазначається, що Канело розглядає цей бій як перший крок до повернення свого місця серед еліти боксу та знову прагне об'єднати дивізіон.

Раніше стало відомо, що Сауль Альварес вирішив пропустити бій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Теренсом Кроуфордом, якому він поступився у вересні 2025-го.

Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес

