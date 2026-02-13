Українська правда
100 мільйонів доларів не переконали: Кроуфорд відмовився повертатись у профі-ринг

Софія Кулай — 13 лютого 2026, 07:27
Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) навідріз відмовився від ідеї з поверненням у професійний ринг.

"Мисливець" заявляв, що тренувальний табір дається йому важче, аніж сам поєдинок, тому він не хоче знову відчути на собі усю виснажливість підготовки.

За інформацією джерела, Теренса не повернуть у ринг навіть величезні гроші у розмірі 100 мільйонів доларів.

Така його позиція мінімізує шанси побачити реванш проти Сауля Альвареса. Цікаво, що раніше Канело доволі впевнено говорив про другий двобій проти американського боксера.

Нагадаємо, що Кроуфорд переміг мексиканця за одноголосним рішенням суддів у вересні 2025-го (116:112 та 115:113 двічі). Американець відібрав пояси у Канело, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Після чого 38-річний американець заявив, що вішає рукавички на цвях. Згодом Теренс пояснив своє рішення про закінчення кар'єри.

