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Не думаю, що він відновиться: катмен Ломаченка назвав найболючіший бій для українця

Олексій Мурзак — 9 грудня 2024, 20:35
Не думаю, що він відновиться: катмен Ломаченка назвав найболючіший бій для українця
Василь Ломаченко
Getty Images

Чемпіон IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не до кінця психологічно відновився після поразки від володаря титулу за версією WBC Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Таку думку висловив тренер та катмен українського боксера Расс Анбер, слова якого наводить Boxing Scene.

"Я був в Австралії разом з Ломаченком, коли він переміг Камбососа. Я не думаю, що Василь повністю відновився чи зможе відновитись після несправедливого рішення суддів у бою з Хейні.

Це був бій за всі титули, і це образа, що Лома не отримав того, що заслуговував", – сказав Анбер.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

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